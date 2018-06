Passeggia in centro a Rimini nonostante i domiciliari, arrestato un 32enne tunisino

Cronaca

Rimini

| 14:15 - 07 Giugno 2018

Incurante del divieto di dimora nella regione Emilia Romagna a seguito di reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato più volte notato aggirarsi in centro a Rimini. La violazione della prescrizione da parte di un tunisino 32enne, già noto alle forze dell’ordine, non è passata inosservata ai militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Rimini che lo hanno rintracciato: sottoposto al giudizio dell’Autorità Giudiziaria, quest’ultima ha stabilito l’aggravamento della misura cautelare e disposto per lui l’arresto e la detenzione in carcere a Rimini.