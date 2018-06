Ai domiciliari in una comunità, evade e viene rintracciato a Bellaria: 34enne finisce in carcere

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:07 - 07 Giugno 2018

Si è allontanato da una comunità nel ravennate dove stava espiando la misura cautelare ai domiciliari con una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro la persona: è stato rintracciato a Bellaria un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, e arrestato. I militari sono risaliti all’uomo dopo aver scrupolosamente controllato i luoghi da lui frequentati e ascoltato le persone con cui era solito accompagnarsi prima di finire ai domiciliari, si è quindi stretto il cerchio e il 34enne, sentitosi oramai braccato, è stato fermato proprio mentre si stava recando in caserma a costituirsi. Per lui si sono aperte le porte del carcere.