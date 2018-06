Rimini: dalle multe le risorse per la manutenzione stradale, investiti quasi 9 milioni di euro

Attualità

Rimini

| 13:51 - 07 Giugno 2018

Ammontano al 65%, contro il 50 previsto dalla legge, le risorse reinvestite nella manutenzione delle strade e più in generale per il miglioramento della sicurezza stradale traendo il finanziamento della spesa dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della strada che nel 2017 sono state complessivamente 8.818.489,38.

La Giunta comunale ha infatti approvato nell’ultima seduta il rendiconto delle quote provenienti delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni al Codice della Strada dalle sanzioni stradali e destinate, nel 2017, alla manutenzione delle strade, della segnaletica stradale, dell’educazione alla sicurezza stradale, agli interventi straordinari di rifacimento di pavimentazioni stradali.

Ammonta infatti 5.415.973 la somma a rendiconto dello scorso anno. Furono 5.844.124 invece le spese finanziate nel 2016, per un totale di investimenti che supera gli 11 milioni di euro destinati a diventare 15 a fine anno, a consuntivo del triennio 2016 – 2018.

Tra i capitoli che hanno registrato nel 2017 una maggior spesa è stato con 2.236.000 euro quello delle spese di parte corrente della manutenzione delle strade e del patrimonio stradale, a cui si aggiunge quelle di parte straordinaria che ha visto interventi di asfaltatura, come via San Paolo a Corpolò per una spesa di 88.229,46 euro, o di rifacimento di pavimentazioni stradali in varie strade del territorio per 380.103,77 euro.

Pari a 924.000 euro le spese in parte corrente per la segnaletica stradale a cui se ne aggiungono 120.000 per l’attuazione delle ordinanze sindacali di modifica della circolazione. Tra le diverse spese finanziate da segnalare quelle per l’educazione stradale nelle scuole, che ammonta a oltre 11.000 complessivi.

Nella stessa seduta la Giunta ha approvato la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative anche per il bilancio previsionale 2018, confermando la volontà anche per l’anno in corso di effettuare investimenti maggiori rispetto a quanto richiesto dalla legge, ovvero prevedendo interventi per le finalità indicate dall'art. 208 del codice della strada per un importo complessivo di 4.887.428,22 euro, ovvero il 57% della previsione d’entrata contenuta nel Bilancio di Previsione (8.818.499,38) depurato dalle voci previste dalla legge.