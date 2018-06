Edilizia scolastica: a Rimini sei interventi saranno presentati ai finanziamenti nazionali e regionali

Attualità

Rimini

| 13:45 - 07 Giugno 2018

La Giunta del Comune di Rimini ha approvato 6 progetti per la sicurezza e l'adeguamento antincendio da presentare per l'inserimento nel piano regionale di edilizia scolastica.

Il progetto più corposo riguarda la scuola elementare di Miramare per la quale sono previsti interventi di miglioramento strutturale, aumentando il livello complessivo di sicurezza. Si tratta di un edificio la cui struttura portante in muratura è stata costruita nel 1983 e il cui successivo ampliamento, risale al 1995. L'intervento proposto mira a uniformare la struttura e il livello di sicurezza dell'intero complesso scolastico; in particolare, l'obiettivo è quello di portare la porzione storica di muratura portante ai livelli di sicurezza in linea con gli attuali standard. Il costo stimato, tra fondi interni e risorse che il Comune di Rimini richiede al piano regionale - dell'intero progetto è di 480 mila euro.

Cinque invece gli edifici scolastici candidati per il finanziamento di interventi di adeguamento alle più recenti normative antincendio: due scuole primarie (Celle e Gaiofana), una scuola secondaria (Bertola), una scuole dell'infanzia (il Volo), un asilo nido (Baldini). Una serie di interventi per 471 mila euro complessivi, e per i quali il Comune di Rimini chiederà di ottenere le risorse attraverso l'inserimento nel piano nazionale di edilizia scolastica 2018-2020. In questo caso si tratta di progetti relativi ad edifici che il Comune di Rimini ha affidato ad Anthea per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione.