Rimini, pallinari e prostitute nel mirino dei controlli della Municipale: emessi verbali per 10.500 euro

Cronaca

Rimini

| 13:32 - 07 Giugno 2018

Gli agenti del Comando della Polizia municipale di Rimini sono stati impegnati, in abiti civili e mezzi privi dei contrassegni istituzionali, in un servizio di contrasto all’esercizio della prostituzione in strada e ai pallinari. Un’attività mirata al contrasto dei fenomeni illegali sui viali della Marina, Vespucci e delle Regine, dove è vigente la speciale ordinanza contingibile e urgente contro la prostituzione entrata in vigore dal 15 maggio scorso.

In 24 ore, nella giornata di mercoledì, sono state 20 le prostitute controllate: grazie alla nuova disposizione amministrativa gli agenti hanno così potuto contestare e verbalizzare violazioni ben 13 violazioni che prevedono sanzioni di 500 euro sia alle prostitute, che vengono sorprese ad offrire inequivocabilmente prestazioni sessuali a pagamento, che ai loro clienti, sorpresi nella contrattazione.

Controlli a tappeto anche contro i pallinari ai quali sono stati elevati 4 verbali da 1000 euro ciascuno per la violazione a quanto previsto dal regolamento di Polizia urbana.

La giornata operativa degli agenti era iniziata già nel pomeriggio con l’allontanamento di camper e roulotte in sosta abusiva lungo via Covignano. Allontanamento avvenuto con successo.