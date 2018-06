Basket C, Paolo Carasso: 'Angels promossi coi giovani cresciuti in casa. Che orgoglio! Ora ho un'altra sfida...'

Sport

Gli Angels sono in serie C Gold. Hanno espugnato Novellara in gara2 della finale playoff centrando la promozione e venerdì sera alle ore 20 festeggeranno insieme ai propri tifosi in una partita al PalaSGR contro la Nazionale sammarinese. Un galà per ricevere il giusto tributo dei tifosi. Una grande soddisfazione per la società guidata da Maurizio Fabbri per più motivi.

In primis perché la promozione non era affatto scontata in un campionato difficile, con formazioni anche esperte come ad esempio Novellara; in secondo luogo perché per dieci tredicesimi i giocatori della rosa sono usciti dai settori giovanili di IBR e Angels e a parte i veterani Saponi (85) e Pesaresi (89), da una vita comunque in maglia gialloblù, gli altri sono giovani dalla classe 93 alle classe 2000.

“E’ questo che ci rende particolarmente fieri del grande risultato sportivo – dice il responsabile del settore giovanile Paolo Carasso – il merito va al bravo tecnico Massimo Bernardi, che ha coordinato ottimamente uno staff di qualità e ai giocatori che si sono spesi tanto fin da agosto. Inoltre ringrazio Corrado Ballarini e Eraldo Berardi di Fisiokinetica e Medical Center perché coi loro collaboratori ci hanno permesso specialmente durante i playoff di recuperare a tempo di record giocatori infortunati”.

Cosa la rende felice in maniera particolare?

“La nostra mission era doppia: da un lato creare un orgoglio gialloblu e riempire il palazzetto di appassionati, in casa e anche in trasferta come è accaduto a Novellara dove praticamente abbiamo giocato in casa; dall’altro, dimostrare di essere competitivi con ragazzi cresciuti nei nostri settori giovanili, IBR e Angels. E’ questo il nostro valore aggiunto. Ci sono nove giocatori nati cestisticamente qui che stanno militando tra Legadue e serie B. Dal 2004 abbiamo ottenuto otto promozioni coi nostri ragazzi e solo una volta siamo retrocessi sul campo. Io credo che questa squadra possa ben figurare anche in serie C Gold e i 1996 Fusco, Dini e Fornaciari hanno i numeri per fare il salto in categoria superiore. Ora è già in rampa di lancio una nuova nidiata di ragazzi”.

La prossima sfida?

“L’ho già ben chiara in mente, ma la tengo per me…”.

Gli Angels sono n serie C Gold, la stessa categoria dei Crabs appena retrocessi dalla serie B. Che Carasso si riferisca solo al derby sul campo oppure ad un progetto di cui tanto in passato si è parlato e sempre sfumato?

