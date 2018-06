Moto storiche sfrecciano a Novafeltria, domenica appuntamento con i bolidi d'epoca

Eventi

Novafeltria

| 11:43 - 07 Giugno 2018

Seconda edizione della rassegna di moto storiche "Città di Novafeltria". Domenica 10 giugno dalle 9.30 moto e sidecar d'epoca sfrecceranno per le vie del centro. Si tratta di una manifestazione non agonistica valevole come 5° prova del trofeo Endas Circuiti Classici. Verrà allestito un circuito attraverso cui i bolidi attraverseranno il centro storico.













Foto Paola Dore