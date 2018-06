Gabicce: per evitare incendi, Marco Muccioli dona un mega impianto contro il fuoco nei boschi

Attualità

| 10:40 - 07 Giugno 2018

La memoria è ancora ferma all’agosto 2017. Un incendio manda in fumo 125 ettari di boschi del promontorio di Gabicce. Un fatto drammatico e i cui segni sono ancora, purtroppo visibili, per gli abitanti del territorio e per i turisti. E per sviluppare la prevenzione e dotare il territorio di strumenti in grado di confrontarsi con l’emergenza fuoco, “Elettromeccanica Marco Muccioli”, grazie alla scelta del suo titolare Marco Muccioli, ha donato al “Camping Gabicce Monte” un impianto antincendio allo stato dell'arte - portata 5 mila litri - in grado di alimentare idranti di ultima generazione.

Una dotazione che va oltre le richieste normative nei confronti di un camping, presenza semplici estintori, e che diventa in apertura del periodo più secco e a rischio dell’anno, una risorsa a disposizione di tutta quella parte del Parco San Bartolo, risparmiata dalle fiamme della scorsa estate.

“Bisogna fare attenzione anche una semplice scintilla può causare un disastro. Non gettate sigarette dal finestrino, non accendete fuochi. Bisogna prestare grande attenzione perché la natura ci circonda e noi uomini siamo i primi a metterla in pericolo, con comportamenti sbagliati o superficiali- spiega Marco Muccioli – Abbiamo visto tutti cosa è successo lo scorso agosto. Non eravamo preparati e per troppi anni ci porteremo dietro i danni creati da comportamenti errati. Per questo, abbiamo scelto di portare a Gabicce Monte uno strumento che può aiutare a diminuire i rischi e i danni creati da un incendio. Qualcosa che renderà ancora più sicuri gli ospiti di un camping bellissimo e più tranquilli gli abitanti del territorio. Un modo chiaro e concreto di esprimere il concetto di responsabilità d'impresa”.