Che impresa per Gianluca, nuotatore del Garden Rimini: 52 km lungo il Po. Gara più lunga d'Europa

Sport

Rimini

| 10:12 - 07 Giugno 2018

Impresa straordinaria per Gianluca Manunza, portacolori della Master Garden Rimini che ha partecipato, portandola a termine, alla Marathon del Po, gara natatoria di 52 km da Cremona a Casalmaggiore chiusa in 5 ore e 25 minuti.

La competizione si è tenuta domenica 3 giugno e la prima edizione della gara di nuoto più lunga d’Europa ha visto alla partenza una cinquantina di concorrenti che hanno dovuto fare i conti anche con una temperatura di soli 18°. “Certamente un’esperienza unica ed irripetibile che mi ha messo in competizione con il grande fiume in un contesto incredibile” dichiara Gianluca, “solo essere riuscito a concludere questa impresa mi rende particolarmente orgoglioso”. Nelle foto Manunza in gara e alla premiazione