Riccione, lavori in corso al sottopasso e ai marciapiedi del quartiere Fontanelle

Attualità

Riccione

| 10:03 - 07 Giugno 2018

Il sottopasso del quartiere Fontanelle di fronte alla chiesa Stella Maris sarà oggetto nei prossimi giorni di importanti lavori di manutenzione. Dal ripristino dell’intonaco nel soffitto che, a causa di infiltrazioni d’acqua aveva presentato nei mesi scorsi delle criticità, alla sistemazione complessiva di tutta la parte esterna in muratura, il sottopasso sarà sottoposto ad un profondo intervento manutentivo. L’intervento sarà preceduto dalla messa in sicurezza e dal rifacimento complessivo del tratto di marciapiede, lato Cattolica, di via San Gallo- via Marsala. Si tratta di un marciapiede gravemente compromesso dalla presenza di radici di alberi, che risulta particolarmente sconnesso e non percorribile. Considerato che allo stato attuale gli alberi interessati si trovano in cattive condizioni, questi verranno sostituiti da un numero maggiore di nuove piantumazioni. Saranno infatti messi a dimora 6 nuovi pini in piazzale Vittorio Veneto nell’ambito dell’arredo della nuova stazione ferroviaria.

“ Non lasciamo nulla al caso - afferma l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Lea Ermeti- , siamo impegnati a realizzare un lavoro importante di rinnovo e messa in sicurezza delle alberature per ridurre i rischi. Lavoriamo su due fronti: nella gestione del verde pubblico, laddove è necessario, interveniamo per rinnovare il patrimonio arboreo nei casi di rischio alla sicurezza dei cittadini. Al contempo predisponiamo interventi organici di completamento dei lavori pubblici nei quartieri cittadini: nel caso del quartiere Fontanelle, il sottopasso e il nuovo marciapiede fanno seguito alla realizzazione di altri interventi realizzati, dalla messa a dimora di nuove alberature in viale Enna alle nuove asfaltature nell’area prospiciente alla chiesa Stella Maris, al nuovo Centro di Buon Vicinato realizzato recentemente”.