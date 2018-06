Ultimo giorno di scuola, suona la campanella per gli oltre 48mila studenti riminesi

Attualità

Rimini

| 07:52 - 07 Giugno 2018

Ultimo giorno di scuola per elementari, medie e superiori della provincia di Rimini (e della regione) per i 48395 studenti "locali" nella fascia 3-18 anni. In orari differenti, probabilmente anticipati, giovedì 7 giugno suonerà l'ultima campanella dell'anno scolastico 2017/2018. Lo ha stabilito la Delibera di Giunta Regionale 353/2012, che ha previsto i criteri per la definizione del calendario scolastico e ha introdotto una data fissa di inizio e di termine delle lezioni e la garanzia di almeno 205 giorni di lezione complessivi.

Le 134 scuole per l'infanzia provinciali termineranno l'attività didattica il 30 giugno.

Scuola finita non completamente per gli studenti impegnati negli esami di terza media e maturità.

Per i primi le date di svolgimento delle prove (italiano, matematica, inglese e prova orale) variano da scuola a scuola.

L'esame di stato (maturità) partirà mercoledì 20 giugno con la prima prova, poi giovedì 21 e lunedì 25 seguiranno le altre due.

Per il prossimo anno scolastico per tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, l’avvio delle lezioni è fissato per lunedì 17 settembre 2018 con termine venerdì 7 giugno 2019.