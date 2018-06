Basket femminile, trofeo Emilia Romagna: l'Happy U16 esulta nell'andata della finale. Valtarese ko

Sport

Rimini

| 00:58 - 07 Giugno 2018

E' un finale al cardiopalmo quello che consente alla RenAuto U16 di coach Paolo Rossi di aggiudicarsi la finale di andata del Trofeo Emilia Romagna contro la solida Valtarese (71-69).

In un epilogo equilibratissimo, infatti, le rosanero riescono a mettere la testa avanti e a portare a casa un successo la cui portata va ben oltre lo scarto.

La partita vede le squadre aggiudicarsi praticamente un tempo a testa: nei primi 20' la RenAuto è più in palla e trova a metà della seconda frazione l'allungo che vale il +8, 40-32, all'intervallo.

La terza frazione inizia nel migliore dei modi, tanto che le rosanero trovano il massimo vantaggio sul 47-37. Da questo momento in poi, però, la partita cambia "padrone" e la Valtarese non solo si riavvicina, ma trova anche il sorpasso nell'ultimo quarto.

Nonostante l'inerzia contraria, tuttavia, le ragazze dell'Happy non si perdono d'animo e con un gran finale di La Forgia trovano il sorpasso decisivo.

"La squadra ha avuto un buon approccio - spiega l'assistente allenatrice Cecilia Ferri -, ma la partita è rimasta tosta e dura per tutti i 40': la Valtarese è un'ottima squadra che pratica un'ottima difesa. Anche per questo siamo contenti per l'impegno delle ragazze: dare il massimo in una partita del genere è un buon segno. Il match di ritorno sarà ancora più tosto, ma ce la metteremo tutta per vincere».

RenAuto e Valtarese si affronteranno dunque per la decisiva gara di ritorno domenica 10 giugno, alle ore 18.00, al Palaraschi di Borgo Val di Taro.



HAPPY BASKET-Valtarese 71-69 (21-19; 19-13; 17-21; 14-16)



HAPPY BASKET: La Forgia 13, Pignieri 19, Poplawska Li. 6, Poplawska La. 11, Alessi, Poggi, Mecozzi 13, Martinini 2, Comini, Tiraferri 2, Gambetti 5, Del Fabbro. All. Rossi.

