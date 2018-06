Basket, la Dulca Santarcangelo passa a Novellara ed è promossa in C Gold: farà il derby coi Crabs

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:33 - 07 Giugno 2018





La Dulca Santarcangelo è promossa in serie C Gold. Mercoledì sera ha sbancato in garadue della finale playoff il parquet di Novellara per 68-66 (14-22, 21-41, 37-59, 66-68). Una partita incredibile con i primi due quarti dominati dagli Angels con capitan Saponi (13 punti con tre triple in fila) e Dini sugli scudi. Santarcangelo è stellare e senza paura corre, difende in maniera perfetta e vola in contropiede fino al massimo vantaggio sul +20. Nel terzo quarto Novellara si sveglia dal torpore ma non basta: gli Angels sono cinici e chiudono a +22 il terzo quarto.

L'ultimo parziale è clamoroso. Novellara piazza una difesa zone-press a tutto campo e recupera palloni e canestri. Azione dopo azione il vantaggio si ricuce fino al +11. Pesaresi si prende una tripla con fallo e tiene a distanza l’avversario. Ma Novellara non ci sta e rientra ancora. Ma sul +5 a 30 secondi dalla fine Cunico prende un rimbalzo offensivo di importanza capitale ed è festa. Una bomba di Bartoccetti allo scadere sancisce il 68-66 finale che manda in paradiso, ma soprattutto in C Gold (sì, la stessa categoria dei Crabs) la Dulca Santarcangelo: a meno di un ripescaggio di Rimini si giocherà il derby.

Alla fine è festa grande con i numerosi tifosi accorsi sulle tribune a festeggiare assieme alla squadra e a coach Massimo Bernardi.



Tabellini



Pallacanestro Novellara: Ciavolella 4, Bartoccetti 20, Margini 19, Morgotti 2, Astolfi 7, Folloni 2, Dilas 5, Rinaldi, Carpi 7. All. Spaggiari



Dulca Santarcangelo: Cunico 4, Bianchi 12, Raffaelli, Fusco 6, Saponi 19, Dini 6, Pesaresi 11, Ramilli 4, Fornaciari 6, Giuliani, Guziur. All. Bernardi



ARBITRI: Piedimonte, Fiocchi