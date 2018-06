Calcio, il caso: la Federcalcio del Titano vieta lo stadio al San Marino Calcio. Mancini: "Ci hanno ucciso"

Sport

Repubblica San Marino

| 21:27 - 06 Giugno 2018

Scontro totale sul Titano dopo le recenti polemiche tra il San Marino Calcio e la Federazione Gioco Calcio. Il club biancazzurro è stato sfrattato dallo stadio e il presidente della società Luca Mancini ha commentato la inattesa decisione con un durissimo comunicato.

Il San Marino Calcio comunica di aver ricevuto in data odierna il benservito dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio per l´utilizzo del San Marino Stadium, con l'esilarante affermazione di "messa a disposizione dell´ Uefa per la fase finale degli europei" che si terranno per due partite a giugno 2019.

Facciamo semplicemente notare che il prossimo campionato di Serie D terminerebbe ad aprile 2019 senza quindi creare alcun danno alla futura competizione.

E´ quindi del tutto evidente, la volontà politica di eliminare una società libera come il San Marino Calcio, mai piegata ai diktat di un Presidente e di un Consiglio Federale totalmente assente .

Oggi hanno "ucciso" il San Marino Calcio, ma si dovranno Lorsignori preparare ad affrontare nella aule giudiziarie civili, penali e sportive, le cause per risarcimenti importanti per i danni creati e per rispondere dei loro vari gravissimi presunti conflitti d´interesse che hanno portato a questa ignobile conclusione sportiva.

Tanto dovevo.



Luca Mancini

Presidente San Marino Calcio