Molo Street Parade 2018 da urlo: la star sarà Fedez, il cantante rapper italiano

Eventi

Rimini

| 21:09 - 06 Giugno 2018



La guest star della Molo Street Parade 2018 giunta alla settima edizione sarà Fedez, il noto rapper italiano, marito dell’ influencer Chiara Ferragni, giudice al Talent show X-Factor. Fedez è stato il protagonista del concerto da tutto esaurito di venerdì 1 giugno a San Siro dove sul palco è salito insieme al collega J-Ax. L’annuncio arriva dalla pagina facebook dell’evento in calendario il 30 giugno al porto di Rimini dove come sempre saranno protagonisti 80 djset e 100 pescatori per trasformare 10 pescherecci in consolle galleggianti. Un melting pot di gusti e passioni che si unisce in un'unica grande manifestazione sonora. Ogni peschereccio avrà la propria anima, curata da uno staff artistico per proporre i più diversi generi musicali, dalla dance al rock, dal latino all’hip-hop, dalla house alla electro. Tra i protagonisti anche i dj di Radio Bruno. Il porto di Rimini si trasformerà in un dancefloor a cielo aperto per un momento di festa e musica unico al mondo. Come da tradizione, sulla terra ferma, i pescatori del Consorzio Linea Azzurra metteranno a disposizione del pubblico sardonici pescati, puliti e arrostiti.