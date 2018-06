Ecco le immagini della nuova piscina del Tanha, inaugurazione lunedì 11 giugno. Primo tuffo gratuito

Attualità

Novafeltria

| 07:15 - 09 Giugno 2018

Lunedì 11 giugno aprirà alle porte di Novafeltria, in località Borgnano, la piscina all'aperto voluta fortemente dall'imprenditore Marco Pavani, titolare del Tanha. Significative le parole dell'architetto Pietro Dani, responsabile del progetto: "La realizzazione di un sogno di un giovane imprenditore estremamente coraggioso che ha fatto un progetto di grande valenza sociale e lavorativa per la zona". La nuova piscina di 12 metri e mezzo per 25 metri migliora l'offerta di servizi della zona, offre ai giovani un luogo dove trascorrere le lunghe giornate estive e ha potenziato l'offerta lavorativa, generando un indotto anche per le aziende che si sono adoperate per trasformare il sogno in realtà. Il primo pensiero di Marco Pavani è un ringraziamento al Comune di Talamello: "Un progetto lungo e laborioso nella realizzazione, l'amministrazione ci è sempre stata vicina". L'architetto Dani aggiunge: "Un progetto che si lega al territorio, integrato in mezzo al paesaggio naturale, riparato dal suono delle auto che passano sulla Marecchiese". Tutto è dunque pronto per l'inaugurazione: dalle 18 di lunedì 11 giugno, fino alla sera, ingresso libero per tutti. La piscina è dotata di idromassaggio e avrà l'acqua sempre riscaldata alla temperature ottimale, per fare il bagno anche di sera. Tanti i comfort studiati: terrazza rialzata con gazebo, una spiaggia a bordo lago, area giochi per i bambini; per quelli che preferiscono rimanere sempre in movimento, un campo da beach volley. L'abbonamento alla piscina costa 80 euro per tutta la stagione (ridotto 60 euro per bimbi dai 6 ai 12 anni), 10 euro il ticket giornaliero (ridotto 6 euro), bambini sotto i 5 anni entrano sempre gratis. Da segnalare anche la collaborazione con la polisportiva Valmar: gli istruttori porteranno i bimbi a giocare e nuotare all'aperto, durante i centri estivi, il martedì e il giovedì mattina.