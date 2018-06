Nomadi di via Islanda, autorizzato il trasferimento di sei famiglie. Ecco dove sorgeranno le "nuove casette"

Attualità

| 19:23 - 06 Giugno 2018

La giunta del Comune di Rimini ha approvato dopo un lungo iter il programma per il superamento del campo nomadi di via Islanda. In base ad un censimento dell’Amministrazione, sono stati 11 i nuclei famigliari rilevati, per un totale di 45 persone, tra cui 13 minori, 3 anziani e 6 con problemi di salute e disabilità. I nuclei di etnia Sinti che rientrano nel programma sono 10, in quanto due nuclei distinti (di cui uno composto da una sola persona) hanno manifestato la volontà di unirsi per legami di parentela. Di queste 10 famiglie riminesi, quattro accederanno a soluzioni abitative convenzionali, secondo quanto prevedono i regolamenti comunali, mentre sono 6 le famiglie attualmente presenti nell’area di via Islanda che saranno distribuite in maniera proporzionata sul territorio comunale attraverso l’individuazione di cinque microaree famigliari, per un totale di 32 persone (di cui 7 bambini e 3 anziani).

Le aree individuate sono in via Cupa, via Feleto, via della Lontra, via Montepulciano e via Orsoleto che ospiteranno da due ad un massimo di quattro moduli abitativi, che nello specifico saranno ‘case mobili’, della tipologia di quelle abitualmente utilizzate nei campeggi, di circa 25mq ciascuno, soluzioni quindi molto contenute sia nei costi, sia nell’impatto territoriale.

Il contratto di locazione che legherà l’amministrazione ai nuclei famigliari prevede, oltre naturalmente al pagamento di un canone mensile, un complesso di rigorosi obblighi a carico dei beneficiari e che dovranno essere rispettati, pena la risoluzione del contratto. Non potranno ad esempio essere realizzati ampliamenti e pertinenze; le aree esterne dovranno essere mantenute pulite; il capofamiglia individuato come responsabile della microarea dovrà inoltre comunicare eventuali ospiti o l’ampliamento del nucleo famigliare per la nascita di figli o matrimoni e chiedere preventivamente l’autorizzazione.

Un incaricato comunale periodicamente si occuperà di verificare la corretta gestione delle aree, così come sarà verificato che vengano assolti tutti gli impegni definiti con i servizi sociali, a partire dall’obbligo scolastico per i figli minori. Ogni intervento del programma sarà infatti supportato da un percorso di accompagnamento individualizzato curato dagli operatori dello Sportello sociale.

La proposta di programma approvata dalla Giunta sarà pubblicata in albo pretorio per 45 giorni allo scopo di raccogliere contributi e osservazioni di cittadini, prima del passaggio in Consiglio Comunale a cui spetta l’approvazione definitiva. Saranno organizzati nel prossimo mese e mezzo sul territorio almeno due incontri di illustrazione del programma alla cittadinanza.