Baseball, i Pirati vincenti all'esordio in European Cup: il Rouen Huskies sconfitto per 12-5

| 18:33 - 06 Giugno 2018

Felice esordio per il Rimini Baseball in European Cup contro i francesi del Rouen Huskies sconfitti per 12-5. Una partita in cui gli uomini di Ceccaroli hanno saputo aggredire alla perfezione il partente transalpino Keino Perez colpendolo con 5 punti nelle prime due riprese di gioco (fuoricampo di Romero). La svolta decisiva del match è arrivata nel corso del terzo inning. Nella parte alta della ripresa il Rouen produce 3 punti (5-3) riaprendo così i giochi. Ma, al cambio di campo la reazione dei neroarancio è dirompente. Ustariz viene eliminato al volo, poi il singolo di Celli e il doppio di Batista producono una segnatura (6-3). Dopo la base ball concessa a Llewellyn finisce la pessima prova del partente degli Huskies Perez rilevato da Villegas. Di Fabio esegue un push bunt con i corridori agli angoli che permette a Batista di arrivare salvo a casa base (7-3), poi dopo la doppia rubata dei corridori riminesi, Villegas concede due basi ball consecutive a Noguera e Garbella (8-3).

L’assalto neroarancio prosegue con il singolo di Romero (10-3) e il doppio di Angulo (11-3), poi dopo il colpito di Ustariz, Romero segna su lancio pazzo (12-3). Da qui, i Pirati si limitano a gestire il vantaggio ottenuto nel primo terzo di gara. Dopo il partente riminese Ruiz (foto, gran prova in 78 lanci), che è sceso in campo nonostante la prematura scomparsa del padre durante la scorsa notte, al suo posto è salito Marquez. All’ottava ripresa i battitori del Rouen hanno un sussulto d’orgoglio col doppio di Paula e il fuoricampo a sinistra di Lefevre che fissa il risultato finale sul 12-5.

Giovedì 7 (playball ore 13) sempre sul secondo campo di Capelle IJssel i Pirati se la vedranno contro i tedeschi dell’Heidenheim Heidekoepfe che all’esordio hanno perso contro Amsterdam per 4-2. Probabili partenti Bassani per Rimini e uno fra Sommer e l’ex Sikaras per i teutonici.



Gara 1

Rouen Huskies 5

Rimini Baseball 12



ROUEN HUSKIES: Gleeson r (1/5), Paula ec (1/4), Lefevre int (2/4), Velazco 1b (1/4), Mendez 3b (0/3), Cespedes ed (1/4), Piquet 2b (1/4), Duchossoy dh (0/3), Hagiwara es (2/4).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (2/4), Garbella ed (1/4), Romero es (3/4) (Zappone es 0/1), Angulo int (1/5), Ustariz 1b (0/3), Celli ec (3/3), Batista dh (2/3), Llewellyn r (0/4), Di Fabio 3b (0/2).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rouen Huskies 003 000 020 = 5 bv 9 e 2

Rimini Baseball 417 000 00X = 13 bv 12 e 1

PRESTAZIONE LANCIATORI

Perez (L) rl 2.1 bvc 8 bb 2 so 1 Pgl 8

Villegas rl 0.2 bvc 2 bb 3 so 1 Pgl 4

Prioul rl 3.0 bvc 0 bb 3 so 0 Pgl 0

Danne rl 2.0 bvc 2 bb 1 so 0 pgl 0



Ruiz (W) rl 5.2 bvc 5 bb 1 so 6 Pgl 3

Marquez rl 2.1 bvc 3 bb 1 so 3 Pgl 2

Kelly rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 2 pgl 0



NOTE Fuoricampi di Romero (da 2 punti al 1°inning) e Lefevre (da 2 punti al 8°inning). Doppi di Velazco, Paula, Romero, Batista 2, Angulo. Errori: Mendez, Perez e Ustariz.