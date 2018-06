Novafeltria, studenti premiati dal Presidente Mattarella: un sito web al centro del progetto gratificato

Attualità

Novafeltria

| 21:22 - 06 Giugno 2018

Studenti di Novafeltria premiati nell'ambito del concorso del Miur "I giovani ricordano la Shoah". Il lavoro dei ragazzi dell'ISISS "Tonino Guerra" hanno presentato un lavoro intitolato "TheShoahEffect - L'Italia razziale e razzista" che ha ricevuto il secondo premio e una menzione dalla giuria . La motivazione recita "“Gli studenti hanno raccolto documenti, biografie, riflessioni, immagini fotografiche e ricerche sul territorio e hanno realizzato un sito web utile alla comprensione e alla divulgazione del tema. La tecnica di comunicazione e la grafica scelte ne rendono agevole la fruizione."

Il lavoro ha coinvolto quattro classi quinte e quattro insegnanti, con la collaborazione di altri docenti. Un percorso che ha visto delle ricerche sul campo su documenti d'archivio, con visita al comune di Macerata Feltria, dove c'era una località di internamento. Questo, unito al lavoro di studio fatto in classe, ha portato alla realizzazione del sito web, con all'interno tutta la documentazione, premiato dal Ministero.

Il progetto ha superato una prima selezione regionale classificandosi al primo posto e poi raggiungendo l'importante risultato a livello nazionale.



Il premio è stato consegnato a Roma il 25 gennaio in occasione della giornata della Memoria alla presenza del presidente della Repubblica.



"Siamo molto contenti è la prima volta che partecipiamo" dice la professoressa Irene Gaggia che con i colleghi Mariangela di Pasquale, Antonella Buratta e Fulvio Baselli, ha coordinato il progetto "Complimenti a questi ragazzi che hanno lavorato giorno e notte. Il sito è stato realizzato in 20 giorni".



