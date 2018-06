Boccette, Circolo Sport Ravenna sul trono dell'Emilia Romagna. Cristiano Protti re del Mese del Biliardo

Sport

Cervia

18:11 - 06 Giugno 2018

Circolo Sport Ravenna sul trono delle boccette , Rg Impianti ottimo secondo posto. Paolo Gamboni match winner. Nella goriziana spopolano Stefano Camprincoli e Stefano Nanni e portano il My Cicero Taverna Verde Forli al quarto successo consecutivo. Arty’S Lavezzola fa suo campionato regionale a squadre di serie B Goriziana . Cristiano Protti campione del mese del biliardo, Delves Benedetti dei seconca categoria e Enzo Pacini dei terza.



La ventiquattresima edizione del mese del biliardo dedicata a Stefano Biondi, Poliziotto di Montaletto di Cervia perito sulla strada quattordici anni fa, si è chiusa con l’assegnazione del trofeo Stella dell’Emilia Romagna al Circolo Sport Ravenna che ha superato per 4 a 2 Rg Impianti Settecrociari Cesena in un emozionante secondo tempo quando le quattro partite decisive sono finite in volata; nel primo tempo un bravissimo Daniele Fratini (Rg Impianti) annientava Claudio Leonardi 101 a 71 ma le due coppie del Circolo (Mini & Bolognesi e Berti & Benedetti) non davano scampo ai rispettivi avversari (Ricci & Comandini e Franceschini &Bianchini) sancendo il parziale di 2 a 1 all’intervallo. Il successo dei ravennati si materializzava negli ultimi momenti della sfida grazie a Simone Cardellini (netto successo su Marino Fabbri per 101 a 54 ) ed a Paolo Gamboni (match winner 104 - 81 contro James Magnani appena un minuto dopo che Jacopo Taioli sconfiggendo 108 a 94 Gabriele Ieva aveva riportato a galla il Settecrociari; la quarta partita, a risultato acquisto, è stata sospesa con Alessandro Nadery del Circolo avanti 98 a 92 contro Luca Franceschini.

Nel sottoclou della serata finale My Cicero Taverna Verde Forlì ha superato Biliardoteca Vie Nuove Firenze aggiudicandosi la stella interregionale a squadre di Goriziana, l’Arty’S Lavezzola ha vinto il campionato regionale a squadre di serie B Goriziana, Cristiano Protti di San Mauro Pascoli ha primeggiato come campione del mese del biliardo, Stefano Camprincoli di Massa Lombarda ha vinto il regionale individuale di goriziana ed in coppia con Stefano Nanni di Forlì la tris a due di goriziana, Delves Benedetti di Ravenna è il campione di seconda categoria e Enzo Pacini di Riccione dei terza.

Cala il sipario sull’attività delle boccette che vanno in vacanza fino ai primi di settembre; la ripresa delle competizioni ufficiali sarà officiata dall’anticipo della prima giornata del campionato regionale di serie A1 lunedì 10 settembre a cui seguirà mercoledì 12 quella di serie A2 ( le migliori 48 squadre dell’ Emilia –Romagna)