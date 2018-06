VIDEO: Lite in strada tra un automobilista e il conducente di uno scooter a Verucchio

Cronaca

Verucchio

| 18:29 - 06 Giugno 2018

Momenti di concitazione intorno alle 16.30 a Ponte Verucchio, a causa di una lite scoppiata tra un automobilista e il conducente di uno scooter. Tutto è iniziato sulla Marecchiese, alla rotonda che divide il traffico veicolare in direzione Verucchio, Rimini e Ponte Verucchio. Dentro la rotonda tra il conducente di una Renault Scenic e lo scooterista c'è stato uno screzio, una scena a cui si assiste spesso nei momenti di forte traffico, e da parte di quest'ultimo ci sarebbe stato un dito medio alzato. Tuttavia nessuno dei due immaginava di fermarsi qualche metro dopo a Ponte Verucchio, all'altezza della trattoria Zaganti, per lavori in corso. Al semaforo rosso, a causa della sosta inattessa, si è riaperto il confronto tra i due contendenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Foto e video inviatici da un nostro lettore al numero di segnalazioni Whatsapp.