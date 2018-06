Nuova condotta fognaria in zona stazione, per tre mesi circolazione interrotta a Santarcagelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:23 - 06 Giugno 2018

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova condotta fognaria in zona stazione con scarico nel fiume Uso. Mentre sono ancora in corso i cantieri in via Ronchi e in via San Vito, a partire dai prossimi giorni l’intervento interesserà anche via Pasquale Tosi dove verranno realizzate le opere necessarie per costruire il tunnel che attraverserà la linea ferroviaria.



Da lunedì 11 giugno fino al venerdì 14 settembre un tratto di qualche decina di metri di via Pasquale Tosi verrà pertanto chiuso sia al traffico di autoveicoli che al passaggio di pedoni all’altezza del parcheggio, parte del quale verrà occupato dal cantiere. Sia l’area di sosta che la restante parte di via Pasquale Tosi rimarranno comunque raggiungibili provenendo dalla via Emilia o dal cavalcaferrovia. Per raggiungere la stazione ferroviaria, via Labriola e piazzale Esperanto occorrerà invece percorrere viale Mazzini o via De Gasperi.



La nuova conduttura lunga 890 metri raccoglierà e smaltirà le acque in eccesso rispetto al livello prestabilito. Il tracciato del nuovo collettore, in buona parte realizzato su proprietà pubblica, attraversa la linea ferroviaria Bologna-Ancona, corre lungo via Calancone per un tratto di circa 330 metri, devia in una strada di campagna, attraversa via San Vito e termina nel fiume Uso. Sia la progettazione che l’esecuzione dell’opera dal costo di due milioni di euro, sono a carico di Hera.



Sempre in tema di opere idrauliche, lunedì 11 giugno l’Amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Romagna presenteranno il progetto di modifica del tracciato del Rio Roveto in zona San Bartolo e la realizzazione di un nuovo tratto di canale. La modifica necessaria per risolvere i problemi idraulici della frazione, sarà illustrata nel corso di un incontro pubblico che si terrà al Centro Civico di San Bartolo (inizio ore 21) alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti e dei tecnici del Consorzio di Bonifica Romagna e del Comune di Santarcangelo.