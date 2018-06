Volley A2, Manfredini: 'A San Giovanni in Marignano l'entusiasmo è contagioso'. Da martedì i lavori al palas

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:59 - 06 Giugno 2018

L’ingaggio della forte schiacciatrice Costanza Manfredini da parte dell’Omag di San Giovanni in Marignano, ha creato entusiasmo nei tifosi della città romagnola. Con le conferme di Giulia Saguatti, Giulia Gibertini, Ilaria Battistoni e Anna Caneva, si vede la possibilità di ripetere il bel campionato della scorsa stagione (il prossimo sarà il terzo campionato di serie A2).

“Mi aspetto una stagione altrettanto entusiasmante e passata a lottare per raggiungere altri obiettivi importanti – dice Costanza Manfredini - . Per questo motivo ho scelto San Giovanni in Marignano perché già l’anno scorso ha mostrato di avere tutte le carte in regola per ottenere grandi risultati, vincendo la Coppa Italia e lottando per la promozione fino alla fine. Ho trovato fin da subito un ambiente caloroso in cui penso che si possa lavorare molto bene ed ambire a grandi traguardi.”

Cosa ti ha colpito della tifoseria?

“Soprattutto il calore, la partecipazione e la correttezza. Non è da tutti avere un pubblico di oltre mille persone che ti segue pur avendo cambiato palazzetto di gioco in finale e che inciti la propria squadra dall’inizio alla fine. E’ stata una bella finale e un bel clima in cui giocarla. Sono contenta che l’anno prossimo potrò viverlo in prima persona”.

Intanto martedì prossimo cominceranno al palazzetto di San Giovanni in Marignano i lavori per il parquet.



LE ALTRE Cuneo farà la A1 acquistando il titolo di Modena, la retrocessa Marsala sarà ripescata. La Zambelli Orvieto di Bibo Solforati ha ingaggiato la regista Vittoria Prandi, classe 1994, ex Busto Arsizio in A1, poi Modena, Club Italia e Pavia in A2, poi di nuovo A1 con Vicenza. Negli ultimi due anni ha difeso i colori del Brescia in A2 con cui ha vinto il campionato e conquistato la promozione.

Soverato ha affidato la squadra a coach Bruno Napolitano, il quale ha allenato Milano, Chieri, Parma e Giaveno (società con cui ha conquistato una promozione in A1 nella stagione 11/12) prima di trasferirsi nel campionato ceco al Pole Brno. ingaggiate la palleggiatrice Jennifer Boldini Jennifer e l’opposto italiano Ramona Aricò. La prima è reduce da una stagione positiva in serie A1 con la Foppapedretti Bergamo; la seconda proviene dalla Zambelli Orvieto e ha vinto il campionato di A2 con Giaveno proprio quando alla guida delle piemontesi vi era coach Bruno Napolitano.

Il quadro completo si avrà il 30 giugno dopo la chiusura delle iscrizioni. L’anno scorso le formazioni erano 17, se saranno almeno 18 si faranno due gironi. La A1 sarà a 12 o a 14 squadre, in bilico c’è l’iscrizione di Pesaro a cui è legato il ripescaggio o meno della retrocessa Filottrano.

Stefano Ferri