Mercato immobiliare: richieste in crescita nel Centro storico di Rimini, ma prezzi ancora giù del 2,3%

Attualità

Rimini

| 16:48 - 06 Giugno 2018

Il Gruppo Tecnocasa ha fatto il punto, in conferenza stampa (nella foto), sull'andamento del mercato immobiliare e creditizio a Rimini, dati attinenti al secondo semestre del 2017. A Rimini la maggior parte delle transazioni immobiliari riguarda l’abitazione principale (77,4%), seguono gli acquisti per investimento (13,2%) e le compravendite di case vacanza (9,4%). Si vende soprattutto per reperire liquidità (76,9%) ed in seconda battuta per migliorare la qualità abitativa (17,3%). Relativamente ai prezzi, si conferma il trend in calo: -2,3% nel secondo semestre del 2017, contro il -2,7% registrato sia nel primo semestre 2017 e nel secondo semestre 2016. Ma è lontano il -10,1% del secondo semestre 2015. La tipologia di abitazione più richiesta è il trilocale, scelto come obiettivo della compravendita dal 56,3% dei potenziali acquirenti, mentre la disponibilità di spesa si concentra nelle fasce di spesa tra 120 e 249 mila €. In provincia di Rimini (escluso il capoluogo) nel 2017 sono state vendute 1.589 abitazioni (+5,2% rispetto al 2016), mentre a Rimini città le transazioni sono state 1.248, in aumento del +5,9% rispetto al 2016.

Nell’area di viale Tripoli e del Centro storico il numero di richieste è in crescita, ma rimane una forbice ampia tra la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti ed i prezzi richiesti dai proprietari. Il Centro storico è particolarmente ambito dagli investitori, grazie alla presenza delle facoltà universitarie. Quotazioni ancora in lieve calo nelle zone di Bellariva, Marebello, Miramare e Rivazzurra. Il calo è determinato in parte da un’alta offerta alta di immobili in vendita, molti dei quali provenienti da aste giudiziarie a carico di costruttori. Qui si registra anche qualche richiesta di case vacanza in particolare da parte di turisti francesi e svizzeri.

Relativamente alle locazioni, i canoni dei trilocali nell'ultimo semestre del 2017 sono aumentati leggermente (+1,2%m canone medio 630 euro al mese), stabili quelli dei bilocali (520 euro al mese).

Mercato delle erogazioni: nel quarto trimestre 2017 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 12.380 mln di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -11%. In tutto il 2017 sono stati erogati 47.652 mln di mutui, con una variazione di -4,0% rispetto al 2016

In provincia di Rimini nel IV trimestre 2017 sono stati erogati volumi per 63 mln di euro con una variazione di -8% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nell’intero anno sono stati erogati 257,4 mln, in calo del -4,7 rispetto al 2016.