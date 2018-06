Dall'apecar più 'rally' a quello più veloce, ecco i premiati al raduno di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 16:43 - 06 Giugno 2018

Grande successo per la prima edizione di “Al Roti in te fium”, a Novafeltria. Un centinaio di mezzi presenti in pista (arrivati da San Marino, Carpegna, ma anche da Riccione e da tutta la Valmarecchia), tantissima affluenza di pubblico, che ha assiepato sin dal mattino durante le prove, il Campo del Fiume, stand gastronomico sol out, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini sempre presente. Lo stesso primo cittadino ha tenuto le premiazioni della manifestazione, e nel discorso ha confermato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ha supportare e a riconoscere il patrocinio anche alla seconda edizione dell’iniziativa. Insomma, meglio di così non poteva andare l’esordio di “Al roti in te fium”. Organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria e patrocinata dal Comune di Novafeltria, la manifestazione ha visto scendere in pista Ape, Vespa, Scooter e Ape Proto, ovvero Ape Car dalle dimensioni più grandi, non stradali, appositamente realizzate per gare. I ragazzi dell’Ape Proto intervenuti – gratuitamente – alla manifestazione hanno contribuito al successo della stessa, tra l'altro gratuitamente per aiutare i giovani e sono:

Di Silvestri (tra l'altro vincitore per il migliore tempo in pista), Andreani, Guerrini, Poggioli, Gianotti e Cesarini.

La giuria ha distribuito diversi premi: l’Ape più bella, l’Ape più bassa, l’Ape più veloce nei giri cronometrati previsti, prima dell’ingresso in campo delle Ape Proto.

Ecco le classifiche:

Vespa più bella: 1 Elia Bartolini 2 Francesco Sabba 3 Alain Conti



Scooter più bello: 1 Riccardo Sacchetti 2 Francesco Alvisi 3 Marco Valentini

Ape più basso: 1 Jacopo Rinaldi 2 Maicol Tontini 3 Dario Gabrielli



Ape più bello: 1 Jacopo Rinaldi 2 Maicol Tontini 3 Nicola Silvestri

Ape più rally: 1 Mattia Menghini 2 Fabio Reali 3 Thomas Santoro

Ape più veloce in pista: 1 Dario Gabrielli 2 Mattia Menghini 3 Luca Magnani

Mezzo più rumoroso: Davide Draghi

Sono stati inoltre consegnati 2 premi straordinari:

a Jacopo Menghini, di 6 anni, che ha girato in pista con la sua piccola moto da cross;

a Nicola Pastorelli con il suo scooter da disabile

C'è da registrare, oltre alla partecipazione da parte della cittadinanza, il sostegno e l’aiuto concreto di tanti genitori e di tante famiglie, che si sono messe a disposizione della passione dei figli e per la riuscita della manifestazione.

“Al roti in te fium” nasce dalla passione di un terzetto di amici: Lo stesso terzetto di appassionatissimi amici, Dario Gabrielli, Lorenzo Castagnoli e Matteo Ugolini, l’unico maggiorenne del trio. In precedenza, a Natale, sempre loro tre avevano organizzato per le vie di Novafeltria, una simpatica passerella con le Ape Car in versione natalizia, “confluita” nel concorso “vota l’Ape di Natale”, con mezzi addobbati di tutto punto in tema natalizio e di colore rosso.