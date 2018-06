La Festa del viaggio 'UlisseFest' arriva a Rimini con il fondatore Tony Wheeler

Eventi

Rimini

| 16:30 - 06 Giugno 2018

Marco Malvaldi, Giuseppe Cederna, Boban Marković Orkestar, Omar Souleyman, PaoloGiordano, Niccolò Ammaniti, Tash Aw, James Nestor, Giuseppe Culicchia, Cristiano Cavina, Emanuele Giordana: sono tanti i grandi nomi che daranno lustro e prestigio al festival di quest’anno. Ci sarà anche Tony Wheeler – il mitico fondatore di Lonely Planet, l’uomo che ha cambiato il modo di viaggiare – alla seconda edizione di Lonely Planet UlisseFest - la Festa del viaggio (Ulissefest.it), che si annuncia ricchissima e piena di ospiti d’eccezione. Dall’8 al 10 giugno, vi aspettano più di

60 incontri e oltre 120 ospiti, con dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e cibi da tutti i continenti: una grande occasione anche per visitare i luoghi più belli ed evocativi di Rimini, dal centro storico al lungomare. Tema di questa seconda edizione del festival è “Al di là del mare”: innanzitutto, un invito a prendere il largo, a navigare verso l’ignoto e riflettere su ciò che accade intorno, vicino e lontano da noi. E poi il mare come metafora, come confine anche mentale da superare. E, ancora, un omaggio a Rimini e alla sua doppia identità: la capitale turistica, ma anche la Rimini romana e rinascimentale, meravigliosamente affacciata sull’Adriatico.