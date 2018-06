Operazione mare pulito, sabato 9 giugno sarà l'occasione per rilascio di due tartarughe

Attualità

| 16:22 - 06 Giugno 2018

La giornata di sabato, che vedrà più di 20 associazioni riunite nella “Consulta per il Mare Pulito” impegnarsi nella pulizia del mare all’interno del progetto europeo Clean Sea Life e della Campagna nazionale del WWF #GenerAzioneMare il cui Tour Spiagge Plastic free è partito il 02 giugno dalla Sicilia e vedrà nei prossimi giorni eventi in varie parti d'Italia, compresa la partecipazione alla iniziativa di sabato 9 a Rimini, sarà l’occasione per due tartarughe marine di riprendere il largo in un habitat un po’ più pulito grazie alle attività di raccolta rifiuti che si susseguiranno nel corso di tutta la giornata, svolte da Sub Gian Neri, Coop Lavoratori del Mare, Anpana, WWF, Fondazione Cetacea, Ambiente e Salute Riccione, Italia Nostra e Legambiente. Le due Caretta caretta curate e riabilitate presso il Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione gestito da Fondazione Cetacea Onlus hanno due storie molto diverse, entrambe fortunatamente con un finale positivo grazie agli sforzi dello staff e dei volontari dell’associazione riccionese.

Fortuna, la tartaruga che verrà rilasciata alle 15:00 in presenza dell’assessore all’ambiente dott.ssa Anna Montini, è stata ritrovata a Marina di Ravenna lo scorso aprile con un principio di annegamento causato da una cattura accidentale in un attrezzo da pesca (i “bilancioni”). Tartaruga di circa 70 cm di carapace per 34 chili di peso potrà riprendere il mare “con le sue pinne” dalla spiaggia libera del porto accompagnata dallo sguardo di chiunque voglia assistere a questo momento emozionante.

Precedentemente nel corso della mattina (verso le ore 10:30) invece è il turno della piccola Malù, animale emblema della campagna contro i rifiuti in mare che Fondazione Cetacea sta portando avanti all’interno del progetto europeo Clean Sea Life (co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE). Malù tornerà a casa, accompagnata al largo dalla Capitaneria di Porto i Rimini e dai Volontari del Soccorso in Mare della Protezione Civile ma soprattutto dai bambini dell’oncologia pediatrica impegnati nella veleggiata organizzata dall’associazione AIL in collaborazione con Club Nautico Rimini, Circolo Nautico Viserba, Circolo Velico, Marinando, Rimini Rescue, Lega Navale e ANMI. Giovane tartarughina dalle piccole dimensioni ma dal forte temperamento, quando è arrivata lo scorso novembre dopo essersi spiaggiata a Cattolica pesava meno di un chilo e mezzo per 24 cm di carapace. Il titolare del Bagno Malù l’aveva trovata aggrovigliata ad un ammasso di reti tubolari e lenze che ne costringevano la pinna posteriore sinistra rischiandone quasi l’amputazione: la ferita provocata era talmente profonda da vedersi l’osso sottostante. Contrariamente alle prospettive iniziali per nulla rosee, non solo la pinna si è sgonfiata e rimarginata ma Malù ha anche ripreso ad utilizzarla normalmente e ora è giunto il momento per lei di riprendere il mare. Questa storia dal lieto fine è però emblematica di quanto ciò che viene abbandonato o perso in mare (in questo caso strumenti di pesca professionale e sportiva) possa trasformarsi in una trappola mortale per le specie che lo abitano.

I rilasci sono organizzati all’interno del progetto europeo Tartalife, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il fondo Life+Mare Pulito 2012, progetto finalizzato a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nella pesca professionale.