Non rispetta gli arresti domiciliari in comunità, per un 22enne si aprono le porte del carcere

Cronaca

Rimini

| 16:07 - 06 Giugno 2018

Proseguono a Rimini i controlli dei Carabinieri di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, che, come da disposizioni del Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, Comandante Provinciale, si sono ulteriormente intensificati anche in virtù dell'arrivo di turisti per l'inizio della stagione estiva. Nel corso delle operazioni, nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne, sottoposto ai domiciliari in una comunità terapeutica. Le violazioni di quanto è stato prescritto dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti gli sono costate un aggravamento della misura cautelare: è ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.