Rimini, fermato per un controllo aggredisce un carabiniere: arrestato albanese

Cronaca

Rimini

| 16:01 - 06 Giugno 2018

Martedì mattina un 30enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sottoposto a un controllo in viale Regina Margherita, ha aggredito un Carabiniere, nel tentativo di fuggire. Bloccato dopo alcuni metri, è finito in manette. Arresto convalidato in tribunale: in attesa del processo, il 30enne è finito ai Casetti, sottoposto a custodia cautelare in carcere.