Rimini, fanno man bassa di creme solari al supermercato. Arrestate due persone

Cronaca

Rimini

| 15:57 - 06 Giugno 2018

Nella tarda serata di martedì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato per furto aggravato un 52enne bosniaco e un 36enne napoletano, già noti alle forze dell'ordine. Entrati in un supermercato di un centro commerciale di Rimini, i malviventi hanno iniziato a guardarsi intorno, tra gli scaffali, facendosi notare dal personale addetto alla sorveglianza. Giunti in una corsia vuota, spostavano alcuni prodotti appoggiati nel carrello ad uno zaino. Arrivati alle casse, pagavano solamente parte della spesa fatta. Ma a quel punto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. I due uomini avevano nascosto nello zaino venti confezioni di creme solari del valore di 180 euro. In Tribunale l'arresto è stato convalidato: il giudice ha disposto l'obbligo di dimora, in attesa dell'obbligo di dimora.