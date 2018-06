Rimini, bicicletta del bike sharing a flusso libero devastata dai vandali. Le FOTO

Cronaca

Rimini

| 15:40 - 06 Giugno 2018

E' stato subito un successo il nuovo servizio di bike sharing di Rimini, con possibilità di restituire il veicolo in punti diversi rispetto a quello dove è stato prelevato. Ma purtroppo un fruitore del servizio ha pensato bene di considerare la bicicletta un "usa e getta", come testimoniato da un nostro lettore. "La bici in foto era questa mattina abbandonata sulla sponda nord del deviatore a Rivabella, ovviamente distrutta da qualche diligente utilizzatore". Vi ricordiamo il numero per le segnalazioni Whatsapp: 347 8809485