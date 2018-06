Rimini Calcio, si lavora al ritorno di Daniel Di Nicola: "Mi piacerebbe, questa piazza la sento mia"

Sport

Rimini

| 15:30 - 06 Giugno 2018

In casa Rimini Calcio il mercato potrebbe regalare un gradito ritorno. Negli ultimi giorni è infatti maturato un contatto tra il direttore sportivo del Rimini Pietro Tamai e il procuratore di Daniel Di Nicola, Gianfranco Cicchetti. Il terzino mancino, classe 1996, spera ardentemente che la trattativa possa andare a buon fine: Di Nicola è under, svincolato, e dopo Rimini (promozione dalla D alla C) si è fatto le ossa in piazze importanti in C come Reggio Emilia e Taranto e nell’ultima stagione al Francavilla (girone C).

Daniel Di Nicola, si avvicina il ritorno a Rimini?

“Mi piacerebbe molto, lo confesso. A Rimini sono stato molto bene, ho conquistato una promozione, sono legato alla città anche perché lì mio padre lasciò un segno importante. Ho seguito il campionato in cui ha fatto molto bene, la società è seria, coi tifosi c’è stato un buon rapporto. Ci tornerei di corsa. E’ la soluzione che prediligo tra le diverse prospettate dal mio procuratore ”.

Come è andata la stagione?

“Bene. Il Francavilla ha giocato due turni di playoff. Abbiamo eliminato il Monopoli vincendo 1-0 in trasferta e io ho servito, come mi è capitato spesso durante la stagione, l’assist del gol a Partipilo; poi siamo stati eliminati dalla Juve Stabia perdendo per 4-3 in una partita spettacolare in cui è andato a rete anche Berardi. Io ho giocato 23 partite e sarebbero potute essere di più se per un mese e mezzo non avessi dovuto combattere con una distorsione alla caviglia. Il modulo? Ho fatto il quarto a sinistra nel 4-4-2, il quinto a sinistra nel 3-5-2 e all’occorrenza il terzo a sinistra dei tre centrali”.

Come è cambiato Daniel Di Nicola in questi anni?

“Tecnicamente sono cresciuto. Se prima prediligevo la fase di spinta, ora curo molto meglio la fase difensiva. Sono un esterno completo. Sono maturato sotto il profilo del carattere: tra Reggiana e Pescara ho vissuto un anno e mezzo tribolato e le difficoltà nel trovare spazio in rose di qualità mi hanno temprato, mi hanno insegnato che ti devi conquistare il posto giorno dopo giorno, con l’allenamento duro, con la fatica. Ho acquistato consapevolezza nelle mie qualità e la fiducia di mister D’Agostino è stata importante: ho giocato con continuità”.

Dalla serie D col Rimini alla C in un girone molto caldo. Che differenze ha trovato?

“C’è un salto di qualità tra serie D e C da quando è diventata unica. Il livello tecnico si è alzato, ci sono numerosi giocatori esperti. Ho notato che nel girone B conta più la tecnica dell’aspetto agonistico al contrario del girone meridionale: si gioca in stadi con più di 10mila spettatori. In entrambi i gironi le prime quattro, cinque sono forti, le altre si equivalgono”.

Stefano Ferri