Cattolica: la cassaforte di casa tagliata in due, i ladri fuggono via con oro e gioielli

Cronaca

Cattolica

| 15:27 - 06 Giugno 2018

Ladri in azione in un'abitazione di Cattolica, come raccontato dalla madre della donna derubata su un gruppo Facebook dedicato alla città di Riccione. I malviventi sono entrati in azione usando un flessibile per tagliare in due la cassaforte, hanno preso l'oro e tutti i gioielli sbarazzandosi delle scatole e sono scappati, facendo perdere le loro tracce. Lapidario il commento della donna, a corredo delle foto: "Cassaforte di mia figlia, oro rubato, che mondo di ladri"