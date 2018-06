Rimini, nel camerino della Coin strappa la placca antifurto e spintona la commessa: trovato e arrestato

Cronaca

Rimini

15:16 - 06 Giugno 2018

Un 24enne polacco è stato arrestato dopo aver tentato un furto e aggredito una commessa, alla Coin di Corso d'Augusto a Rimini. I fatti sono avvenuti alle 16 di martedì: il giovane è stato sorpreso dalla commessa mentre nel camerino strappava i dispositi anti-taccheggio di alcuni capi di abbigliamento, del valore complessivo di circa 154 euro, reagendo con la forza, spingendola per potersi dare alla fuga. Il 24enne indossava una maglia bianca e un cappellino nero: è stato rintracciato e identificato dalla Polizia, infine arrestato per rapina impropria. Sul capo del giovane anche una denuncia, dello scorso 30 maggio, per insolvenza fraudolenta. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, giovandosi però del beneficio della sospensione della pena.