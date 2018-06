Rimini, rapina a mano armata in farmacia. Bottino di 2mila euro

Cronaca

Rimini

| 15:09 - 06 Giugno 2018

E' di 2000 euro il bottino di una rapina avvenuta alle 19 di martedì nella farmacia di via Rosmini, in zona Ghetto Turco. In azione sono entrati due malviventi con il volto travisato da un passamontagna. Non è ancora chiaro se fossero armati o meno con una pistola. La titolare della farmacia era da sola ed è stata minacciata, costretta quindi ad aprire la cassa e a consegnare l'incasso. I rapinatori sono scappati a piedi, ma probabilmente avevano un mezzo parcheggiato nelle vicinanze. Le indagini affidate ai Carabinieri.