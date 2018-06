Rimini Calcio, summit in Questura col Comune per lo stadio: in primis impianto di illuminazione e sicurezza

Sport

| 15:07 - 06 Giugno 2018

Prima riunione operativa per il nuovo direttore organizzativo del Rimini Calcio Candido Farneti. Mercoledì mattina assieme all'ad del club Tiziano Fabbri, al segretario Marco Mercuri e al delegato alla sicurezza ha incontrato negli uffici della Questura i funzionari comunali e di Anthea e i dirigenti della Questura. Sul tavolo, il piano di interventi sullo stadio Romeo Neri per la sua messa a norma secondo le regole impartite dalla Lega Pro in osservanza delle direttive Uefa, regole che rispetto all'ultima partecipazione del club biancorosso alla LegaPro sono cambiate e diventate più strette.

Su precisa indicazione della Questura, infatti, è stato deciso di dare priorità ai lavori per adeguare l’impianto alle necessità della sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico: durante l’estate quindi Anthea si occuperà degli interventi di messa a punto del campo, dell’illuminazione e della revisione dell’impianto di videosorveglianza.

Durante l’incontro è stato quindi deciso di comune accordo tra le parti di posporre al 2019 gli interventi già progettati alla copertura della tribuna centrale e di posticipare di qualche mese (dopo aver verificato la compatibilità del cantiere con l’attività agonistica) quelli alla facciata storica: uno spostamento obbligatorio alla luce delle esigenze prioritarie espresse dalla Questura e dai parametri richiesti dal campionato di serie C, evitando in questo modo che la realizzazione dei lavori al fronte e alla copertura intralciasse l’avvio della stagione calcistica previsto per la fine dell’agosto. Con questa soluzione la Rimini calcio potrà utilizzare da subito lo stadio della città.

I termini sono ristretti, ma c'è fiducia rispettarli. Entro il 20 giugno, infatti, va inviata in Lega, allegata alla fideiussione e alla documentazione amministrativa per l'iscrizione, anche la certificazione necessaria riguardante l'impianto Romeo Neri.