Sprofonda in una buca d'acqua e rischia di annegare, salvata in extremis dai bagnini

Cronaca

Gabicce Mare

| 14:56 - 06 Giugno 2018

Badante di un'anziana rischia di annegare nelle acque del mare di Riccione, ma è stata salvata dal pronto intervento dei bagnini di salvataggio: è quanto avvenuto alle 10.30 circa di mercoledì all'altezza del bagno 118. La giovane, una 35enne moldava, stava passeggiando in mare, a una cinquantina di metri dalla riva. A un certo punto ha trovato una buca: non toccando più, ha iniziato a muoversi in modo scomposto, sprofondando, ma subito è intervenuto il bagnino di salvataggio Massimo Vannucci seguito dal collega Oscar Raggini. La ragazza è stata caricata sul moscone e portata a riva: aveva bevuto molta acqua, ma è sempre stata cosciente. Con l'ausilio del pallone ambu, portato da un terzo bagnino, Christian Fiorini, la ragazza ha ripreso a respirare regolarmente, ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuto il personale del 118.