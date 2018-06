L'emozionante show del Circo Paniko è l'anteprima della Notte delle Streghe di S.Giovanni in Marignano

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 14:55 - 06 Giugno 2018

Partono giovedì 7 giugno a San Giovanni in Marignano gli spettacoli del collettivo e lanciano ufficialmente il count down per “La Notte delle Streghe”, in programma dal 20 al 24 giugno in edizione speciale per il Trentennale.





Quando si parla di streghe si parla di incanto magia, arte, voli, donne con poteri speciali. Ma le streghe, a volte fanno anche paura, una paura che può essere personale o collettiva, fino a diventare panico. In un anniversario così importante come il Trentennale della manifestazione, l’Amministrazione Morelli e l’equipe che sta lavorando alla direzione artistica e tecnica della festa, ha deciso di portare letteralmente “il paniko”, il collettivo Paniko, con il suo tendone giallo a spicchi blu.





Il circo Paniko nasce nel 2009 ed è probabilmente una delle prime e più numerose compagnie di circo contemporaneo nate in Italia (dai 13 ai 20 artisti presenti in scena e provenienti da diverse parti del mondo) e conta all’attivo 9 spettacoli prodotti e realizzati in totale autonomia. Fonde tecniche circensi, musica dal vivo, teatro, danza, acrobatica. Oltre a proporre spettacoli e numeri acrobatici di assoluto livello, crea atmosfere, immaginari, personaggi che vivono all’interno del teatro a forma di Circo, e lo rendono felliniano e fuori dal tempo.





Absyde, l’ultima creazione del Circo Paniko, esplora il grande immaginario del gioco di società: pedine, votazioni, meccanismi e tabelloni, personaggi surreali e dinamiche in costante divenire che accompagnano il pubblico all’interno di un tabellone circolare, soppalcato, unico !!! Alla sua seconda edizione e completamente rinnovato, Absyde porta in scena numeri di acrobatica in pieno stile Paniko, ovvero farciti ed intrecciati ad una narrazione musicale e teatrale di grande ricerca. Nell’atmosfera di una grande Festa, lo spettacolo è consigliato per ogni tipo di pubblico, dai 3 ai 99 anni.





La tournee, dopo essere passata per San Giovanni, farà tappa in provincia di Ravenna, di Ancona, per poi approdare nelle isole Sicilia e Sardegna, e sarà attiva per tutto il periodo estivo. Come in ogni appuntamento, il Circo Paniko ha realizzato una locandina dedicata alle date di San Giovanni, che, nello stile e nei colori del collettivo, rappresenta una misteriosa donna che cammina sugli specchi.





“L’Amministrazione Morelli, congiuntamente all’equipe che sta elaborando il piano artistico, tecnico e scenografico della manifestazione, ha da subito salutato con entusiasmo questa proposta venuta dall’Ufficio Incredibile in quanto, oltre che essere un’importante anteprima per il nostro evento, rappresenta anche una grande occasione per i marignanesi. La comunità marignanese è infatti in gran parte impegnata con le associazioni ed il commercio a garantire la buona riuscita della manifestazione, senza potere dunque godere delle proposte di spettacolo durante le serate dell’evento. Anticipare dunque l’inizio delle proposte artistiche al 7 giugno, speriamo possa essere un’occasione in più per percepire e vivere appieno la manifestazione, nonché respirare l’atmosfera magica de “La Notte delle Streghe”. Speriamo che, continui lo stupore e l’incanto di tutte le proposte di questo magico “Trent’Anni Streghe” e speriamo che tantissimi ci vengano a trovare a San Giovanni”.