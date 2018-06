Carovane dei nomadi sgomberate dal parcheggio delle Befane. Installati new jersey per interdire la sosta

Attualità

Rimini

| 12:54 - 06 Giugno 2018

Nelle stesse modalità con cui la Polizia municipale di Rimini è intervenuta nell’area adiacente alla nuova Questura, nei pressi dello stadio comunale, sono state allontanate nella giornata di ieri le roulotte e i camper che avevano scelto i parcheggi del Centro commerciale Le Befane per la sosta.

Anche qui gli operatori della Pm hanno persuaso i conducenti ad allontanarsi dal luogo e, dopo aver constatato che ciò avvenisse, hanno provveduto a rendere inaccessibile i parcheggi alle roulotte e ai camper col posizionamento di new jersey sulla sede stradale.

Nella mattinata di oggi sempre sullo stesso argomento, la Polizia municipale è intervenuta anche in un’area adiacente via Covignano chiedendo ai proprietari dei tre mezzi in sosta di allontanarsi, cosa che sotto la vigilanza degli operatori avverrà nel primo pomeriggio di oggi.