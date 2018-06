"Un libro per the" appuntamento per bambini: ospite "Il viaggio di Piedino" e l'illustratrice Marianna Balducci

Eventi

Rimini

| 12:44 - 06 Giugno 2018

Secondo appuntamento per i bambini per la rassegna ‘Un libro per the – incontri con l’autore nei locali no slot di Rimini by Zeinta di Borg - giovedì 7 giugno nel Polo Beata Vergine del Carmine (via XX Settembre 99), è l’illustratrice riminese Marianna Balducci con il suo libro “Il viaggio di Piedino” (Bacchilega Edizioni), che si è aggiudicato proprio poche settimane fa il premio “Nati per leggere” nella sezione nascere con i libri per lettori dai 6 ai 18 mesi.

Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di questa sua incredibile conquista, intraprende un viaggio. Visita il giardino di casa, la spiaggia, il mare. Poi, spaventato da un insolente granchio, torna a casa dove c’è il suo papà Piedone. Il testo essenziale e tenero di Elisa Mazzoli si coniuga alla perfezione con le illustrazioni di Marianna Balducci, che gioca con la fotografia (a cura di Fabio Gervasoni) del piede del bambino, aggiungendo elementi grafici tra realtà e fantasia. Un libro pensato per i più piccini, ma che piacerà anche alle mamme e, soprattutto, ai papà.

Marianna (in audio la sua intervista) coinvolgerà i piccoli spettatori che potranno vivere un “viaggio” avventuroso da percorrere coi loro stessi piedini.