Rimini Calcio, firma il rinnovo anche Alessio Petti: lo scorso anno 3 reti e 31 partite

Sport

Rimini

| 12:32 - 06 Giugno 2018

Continuano i rinnovi in casa Rimini. Mercoledì 6 giugno è stato ufficializzato l'accordo con Alessio Petti, arrivato la scorsa estate e titolare inamovibile con mister Righetti. Nello scorso campionato il difensore classe '91 ha totalizzato 31 presenze e tre reti. Dopo i rinnovi di Scotti, Buonaventura, Montanari e Simoncelli, il Rimini inizia a puntellare anche la difesa che dovrebbe essere rinforzata da uno tra Ferrani e Sirignano, al posto del partente Claudio Cola. Da valutare la posizione di Vesi, giocatore che ha esperienza in serie C, ma che con Righetti ha visto poco il campo.