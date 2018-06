Ciclismo, Giro d'Italia Under 23, venerdì la partenza da piazzale Ceccarini Riccione

Sport

Riccione

| 12:20 - 06 Giugno 2018

Partirà venerdì mattina da Riccione (piazzale Ceccarini ore 12.30) il Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel, la più prestigiosa corsa a tappe internazionale per ciclisti Under 23 nel nostro Paese.

Dopo il prologo a cronometro individuale a Forlì, giovedì 7 giugno, la prima tappa del Giro sarà Riccione – Forlì, un percorso di 137 chilometri con sviluppo altimetrico praticamente piatto dopo qualche leggera ondulazione iniziale e due ascese nella parte finale, a quote piuttosto contenute.

L’Emilia-Romagna sarà l’unica regione ad essere toccata per il secondo anno consecutivo dalla gara, che vedrà i migliori talenti italiani confrontarsi con il gotha del ciclismo Under 23 internazionale. Quattro tappe che accenderanno i riflettori anche sul territorio, la cultura e i prodotti dell’economia locale, oltre a delineare il primo scheletro della classifica generale della corsa che sabato 16 giugno incoronerà il vincitore

Nel corso delle sue 40 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha lanciato alcuni dei più grandi professionisti degli ultimi decenni: da Moser a Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni, senza dimenticare Marco Pantani che in tre anni arrivò 3°, poi 2° e infine 1°. La corsa tornò nel 2006 con la vittoria di Dario Cataldo, prima del quadriennio 2009-2012 a denominazione «GiroBio». L’ultima edizione ha visto la vittoria del russo Pavel Sivakov, che è subito dopo passato al Team Sky, così come, al termine del Giro d’Italia Under 23 del 2017, 9 dei primi 10 classificati hanno subito trovato un contratto tra i professionisti.

L'edizione 2018 prevede due tappe in più rispetto al 2017: nove giorni di gara, dopo il prologo individuale di apertura, per un totale di 1.191 chilometri. Dopo il successo dell’edizione 2017 caratterizzata dalla spettacolarità del percorso e dall'alta qualità dei partecipanti, ci sono tutte le condizioni per una conferma e per consolidare il ruolo di primo piano del Giro d’Italia Under 23 Enel nel panorama ciclistico italiano e internazionale.

Le modifiche alla viabilità

La carovana del Giro d’Italia U23 partirà da piazzale Ceccarini alle 12.30 mentre, già dalla prima mattinata, il villaggio verrà allestito in viale Dante tra viale Puccini e il Palazzo del Turismo.

Dopo la partenza i corridori imboccheranno viale Ceccarini verso viale Milano in direzione Rimini fino a imboccare viale Angeloni verso Spontricciolo, viale Aosta, viale Alessandria, via Saluzzo e via Piemonte ed entrare nel territorio del Comuni di Coriano e Rimini.

Nelle strade interessate dal percorso la circolazione sarà chiusa per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara; la sosta sarà invece vietata (con eventuale rimozione dove necessario) a partire dalle ore 10.00 di venerdì 8 giugno fino alle ore 13.00 dello stesso giorno.