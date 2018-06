Privacy nuove regole, Confcommercio Rimini prosegue gli incontri informativi, prossimo appuntamento a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:13 - 06 Giugno 2018

Per illustrare le importanti novità normative sulla protezione dei dati personali che coinvolgono tutti i titolari di aziende pubbliche e private, società e liberi professionisti, Confcommercio della provincia di Rimini continua gli incontri formativi gratuiti sul territorio.

Il prossimo appuntamento si tiene nella sede di Santarcangelo di Romagna (via Dante di Nanni, n.1) lunedì 11 giugno 2018 dalle ore 15.30 ed è aperto a tutti, associati e non. I posti sono limitati, è dunque necessario confermare la partecipazione scrivendo ad Andrea Guerrini, marketing@ascomrimini.it o tramite telefono: 0541-743545 (scelta 1).

Con l’entrata in vigore del GDPR 679/2016 sulla Privacy, il 25 maggio scorso, il quadro sanzionatorio è ben più severo del precedente. Si devono mettere in regola imprese e professionisti con o senza personale dipendente, chi si avvale di consulenti esterni, le imprese e i professionisti che usano siti Internet e/o App per promozione e/o vendita, chi struttura un archivio cartaceo e/o automatizzato, chi utilizza impianti di videosorveglianza e chi fa tessere fedeltà.