Basket, il fischietto riminese Gianluca Sardella tra gli arbitri di gara2 della finale scudetto

| 10:04 - 06 Giugno 2018

La finale scudetto di basket tra EA7 Milano e Dolomiti Energia Trento parla anche riminese. Proprio così, perché tra gli arbitri di garadue, in programma giovedì sera alle 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, ci sarà anche Gianluca Sardella. Il fischietto riminese dirigerà il match assieme a Roberto Begnis di Crema e Tolga Sahin di Messina, confermando la continuità ad alti livelli che lo ha portato a dirigere le gare più importanti della stagione nel corso degli anni.

La serie scudetto è al meglio delle sette partite. Dopo gara1, vinta ieri sera da Milano, e gara2, entrambe nel capoluogo lombardo, le squadre si sposteranno in Trentino per gara3 e gara4.