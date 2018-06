Finiscono le scuole, inizia "Student Beach". A Bellaria in spiaggia 5000 studenti: la ricreazione senza fine

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:50 - 06 Giugno 2018

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’evento dell’estate. Dodici ore di divertimento non stop sulla sabbia con tantissima musica, giochi, contest goliardici e migliaia di ragazzi e ragazze coinvolti. Cinquemila invitati sulla sabbia con la partecipazione di alcune Università locali, il gruppo Erasmus beach-heroRimini e cinquantaquattro istituti.

Appuntamento giovedì 7 giugno da mezzogiorno a mezzanotte per la festa di apertura della prima Student Beach d’Italia. Una spiaggia da leoni rigorosamente dedicata agli studenti che vogliono vivere l’estate come una ricreazione senza fine che si sviluppa su diecimila metri quadrati di puro divertimento in un contesto coloratissimo tra chioschi bar, food e campi sportivi.

Calcio saponato, teqball, calcio freccette attaccato, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, zumba e tanti eventi goliardici come "la premiazione dei bocciati".

The Student Beach è l’unica spiaggia dedicata ai ragazzi dai sedici ai ventinove anni che vogliono trascorrere un’estate da leoni cullati dal dolce far niente e dall’infinita proposta d’iniziative a misura di “studente vacanziero” con un programma ricchissimo di iniziative.







Come iscriversi alla festa del 7 Giugno? Semplicissimo clicca il link

Infoline: 327 665 9141 - THE STUDENT BEACH - Via A. Pinzon 217 – Bellaria Igea Marina