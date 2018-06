FOTO: Scooter e motorini su sottopasso ciclabile e pedonale, la denuncia

Cronaca

Rimini

| 09:22 - 06 Giugno 2018

Sottopassaggio pedonale usato anche da scooter e motorini. La segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda quello posto in via Pescara/via Ankara a Miramare di Rimini. "Una pista per motorini" lamenta il nostro lettore "se dici qualcosa rischi di prendere anche le botte". Il sottopasso è frequentato da scolari ed anziani che rischiano quotidianamente "di essere presi sotto". La richiesta è di posizionare delle barriere ai due ingressi/uscita, così come già succede in altre situazioni simili. "Per le barriere" conclude sconsolato il nostro lettore "dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male sotto un motorino".

