San Marino, tutto pronto per il quarto memorial Benvenuti, quadrangolare di volley femminile

Sport

Repubblica San Marino

| 08:10 - 06 Giugno 2018

Venerdì 8 e sabato 9 giugno, nella palestra Casadei di Serravalle, si gioca il 4° Memorial Benvenuti, quadrangolare di pallavolo femminile dedicato al Paolo Benvenuti, vicepresidente della Federazione Sammarinese Pallavolo nonché ex giocatore e allenatore della federazione. Un uomo che ha continuato a dare con passione il suo contributo per questo sport fino alla prematura scomparsa il 16 aprile 2014 e che non smette di essere ricordato con immutato affetto dalla famiglia, dalla federazione e da tanti appassionati che l’hanno conosciuto.

Quest’anno il livello dei team partecipanti al torneo si alza, rispetto all’anno scorso, quando si confrontarono tutte squadre di serie C dell’Emilia-Romagna. Due sono le nazionali: quella di casa e quella del Lussemburgo. Con loro, due squadre di serie B2 femminile: Cervia e Imola. La formula prevede due semifinali a eliminazione diretta. Venerdì 8, alle 19, si affronteranno Lussemburgo e Cervia; alle 21 San Marino e Imola. Sabato 30, finalina per il terzo posto alle 16 e finale alle 18. San Marino e Lussemburgo si sfideranno anche nella giornata di giovedì 7, in una sorta di test match.

Per Luigi “Naci” Morolli, ct della nazionale femminile del Titano, è l’occasione per testare le sue atlete. “E’ così – conferma. - Abbiamo in squadra ancora alcune ragazze di esperienza che faranno da stimolo alle giovani con le quali iniziamo il rinnovamento in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Montenegro 2019. C’è tanto da lavorare per integrare le più giovani che non devono accontentarsi ma devono essere brave a crescere per poi sostituire, un giorno, le ragazze più grandi”.

Queste le convocazioni. Palleggiatori: Elisa Morolli, Valeria Benvenuti, Allegra Piscaglia. Centrali: Rachele Stimac, Giulia Tomassucci, Francesca Rosa. Liberi: Elisa Ridolfi e Alice Petre-Paoloni. Schicciatrici: Chiara Parenti, Cristina Bacciocchi, Samanta Giardi, Cecilia Morolli, Elena Para. Team manager: Elisa Parenti. Vice allenatore: Enrico Mussoni.

Albo d’oro

2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)

2016 – Nazionale sammarinese (F)

2017 – Beach & Park San Marino (F)

Nelle foto: Paolo Benvenuti e una formazione della nazionale sammarinese.