Rapina choc in hotel, bimba sequestrata dai banditi. Ma il colpo fallisce

Rimini

| 08:06 - 06 Giugno 2018

Sono entrati nella hall dell'hotel, hanno bloccato una bambina e hanno messo mano alla cassa. I fatti, come riportano il Corriere Romagna ed il Resto del Carlino, sono avvenuti domenica sera nella zona di Rimini nord. I due malviventi, un uomo ed una donna, sono entrati nell'albergo dove si trovava la bambina. I genitori erano nelle vicinanze impegnati nelle incombenze lavorative. I ladri si sono avvicinati alla piccola e l'hanno allontanata dal bureau mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare. Nella cassa ci sono solo 50 euro e i due malviventi, sentendo la madre chiamare in continuazione la figlia, decidono di scappare lasciando sul banco il mancato bottino. Una volta libera la bambina ha iniziato ad urlare fortissimo dando l'allarme. Nel giro di poco tempo sul posto sono arrivati i Carabinieri. La piccola ha fornito minuziosi dettagli sull'episodio e sull'abbigliamento dei due ladri: un uomo e una donna, vestiti estivi, accento straniero. I militari stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sicurezza.