Volley C, Romagna Banca travolto a Modena in gara2 della finale playoff. La bella martedì 12 a Bordoncho

Sport

Bellaria Igea Marina

| 23:28 - 05 Giugno 2018

Modena Volley 3

Romagna Banca Bellaria Igea Marina 0

(25-11; 25-16; 25-19)



MODENA VOLLEY: Lusetti 3, Atria ne, Sanguinetti ne, Marra 9 , Soli 10, Masotti 9, Rinaldi 20, Truocchio 6, MIselli ne, Vidoni ne, Gollini ne, Muratori ne, Donadio L. All. Tomasini ; Ass. Parenti



ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA MARINA : Alessandrini 0, Bertacca 11, Evangelisti ne, Campi 3, Cucchi 1, D'andria 1, Ceccarelli 4, Mancinelli 2, Pivi 0, Tamburini 5, Tosi ne, Casali L. All. Botteghi



ARBITRI: Vitelli - De Mare

NOTE: Durata set: 15' 20' 20'. Battute sbagliate: ROMAGNA BANCA 2; MODENA 10. Battute vincenti: ROMAGNA BANCA BELLARIA 0; MODENA 9. Muri vincenti: ROMAGNA BANCA 4, MODENA 4. Spettatori 150



Con una perentoria prova di forza il Modena Volley ha conquistato gara2 della finale playoff del campionato di serie C. Senza storia il 3-0 inflitto al Romagna Banca sul parquet di casa che annulla il successo dei romagnoli in gara1. Il match è durato meno di un'ora. Scatenato l'opposto Rinaldi (20 punti), poco incisivo l'attacco della squadra di Botteghi (solo l'esperto Bertacca in doppia cifra). Rispetto alla prima sfida in Romagna, il Modena ha alzato la asticella da subito del suo rendimento prendendo sempre più fiducia, in battuta la squadra di casa non ha sbagliato nulla facendo valere i centimetri e la stazza fisica mentre il Bellaria ha avuto forse un approccio alla partita un po' morbido.

La bella è prevista per martedì 12 ancora a Bordonchio (ore 21) mentre nel week end la formazione modenese – la Under 18 del Modena Volley - sarà impegnata nelle finali nazionali di categoria a Taranto, un impegno che potrebbe costare energie fisiche e nervose.