Palpeggiata nelle parti intime e sul seno. Atti sessuali, condannato geometra riminese

Cronaca

Rimini

| 21:09 - 05 Giugno 2018

Un 52enne geometra riminese è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per violenza sessuale, fatti avvenuti il 12 giugno del 2016 a Rimini. L'uomo, difeso nel processo dall'avvocato Alessandro Buzzoni, è stato denunciato da una 30enne russa: l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime e sul seno, procurandole anche delle escoriazioni e delle ecchimosi alle braccia che portarono, in ospedale, a una prognosi di 5 giorni. I due protagonisti della vicenda erano stati fidanzati, ma l'uomo non si arrese e cercò di convincerla in tutti i modi di tornare con lui. Ventiquattro ore prima dell'episodio contestatogli, si sarebbe anche appostato sotto l'albergo della donna. Il 52enne ha sempre negato gli addebiti, sostenendo di non aver mai palpeggiato la ragazza e che quel litigio, in cui aveva alzato le mani senza però voler compiere atti di carattere sessuale, fosse avvenuto nell'ambito di un rapporto sentimentale caratterizzato da alti e bassi. Il sostituto Procuratore Davide Ercolani aveva chiesto 9 anni di reclusione.